Williams F.1 - Claire lascia il team, si insedia il nuovo Board (Di giovedì 3 settembre 2020) Il GP d'Italia di questo fine settimana sarà l'ultimo da deputy team principal per Claire Williams. La figlia di Sir. Frank, fondatore della squadra, ha guidato il team dal 2013 a oggi, ottenendo due terzi e due quinti posti nel campionato costruttori negli ultimi sette anni. La Williams Grand Prix Engineering, nel frattempo, ha annunciato che Matthew Savage, Darren Fultz e James Matthews costituiranno il nuovo consiglio d'amministrazione della società, in seguito all'acquisizione del team da parte di Dorilton Capital.Lascio a malincuore. la fine di unera per la squadra inglese che, tra un paio di settimane, non vedrà nessun membro della famiglia a capo del team. Claire Williams ha spiegato: A ... Leggi su quattroruote

