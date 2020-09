Volontario muore mentre tenta di spegnere un incendio: il cordoglio della Protezione Civile (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa del giovane Ciro Campagna, Volontario dell’Associazione Era Ambiente di Foggia, deceduto ieri a seguito dell’investimento avvenuto sull’Autostrada A 16 lo scorso 29 agosto, proprio mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo divampato in prossimità della strada. Ciro era espressione dei valori fondanti del Sistema della Protezione Civile: aveva scelto di dedicare tempo, impegno e professionalità alla tutela del territorio e alla salvaguardia della popolazione, animato da quello slancio per il bene comune che caratterizza tutte le ... Leggi su meteoweb.eu

