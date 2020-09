Volley, la Volare Benevento riconferma Natalia Barletta (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Volare Benevento riconferma per la prossima stagione l’atleta Natalia Barletta. La giovane giocatrice, lo scorso anno nel campionato di B2 di Volley femminile, si è rilevata una delle protagoniste e ha avuto la possibilità di maturare e dimostrare le proprie capacità di gioco. Il D.S. ha dichiarato che la conferma di Natalia è stata una grande soddisfazione, anche alla luce della visione lungimirante della dirigenza della società nella precedente stagione di volerla titolare in prima squadra fin da subito. Ciò in quanto è volontà ferma della Dirigenza di consentire ai giovani dei nostri territori di approdare sul palcoscenico dei ... Leggi su anteprima24

