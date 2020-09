Viviana Parisi, gli ultimi disperati messaggi inviati al padre: “Ho paura” (Di giovedì 3 settembre 2020) Prima della tragedia Viviana Parisi aveva inviato dei messaggi dai quali emergeva tutta la sua disperazione e la sua paura. Nel tragico caso di Caronia sono ancora tanti gli interrogativi sui quali gli investigatori e gli esperti stanno lavorando per fare luce sulla vicenda. Al momento non vi è una dinamica esatta dei fatti e … L'articolo Viviana Parisi, gli ultimi disperati messaggi inviati al padre: “Ho paura” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso Viviana Parisi, trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia - infoitinterno : Viviana Parisi, le indagini si concentrano sul telefono e sull' auto: «Potrebbe esserci la soluzione del giallo» - infoitinterno : Viviana Parisi, la soluzione del giallo nelle analisi in corso su telefono e auto - NewsMondo1 : Caso Viviana Parisi, trovati altri resti ossei a Caronia -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia e le analisi dovranno stabilire se appartengono al piccolo Gioele Mondello. I vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica non ...Non lontano da dove è stato trovato il martoriato corpicino di Gioele, fra i boschi del pendio che guarda le isole Eolie, sono stati individuati altri pietosi resti, delle ossa. Adesso insaccate nel c ...