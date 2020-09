Vite al limite… e poi su Real Time: stasera la storia di June McCamey (Di giovedì 3 settembre 2020) Il giorno 20 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista June McCamey. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha dovuto affrontare enormi stress psichici tra cui la perdita del figlio 17enne. Ma la sua perdita di peso è stata sconvolgente. Vite al limite – June McCamey June, la protagonista, ha 43 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati buoni, perdendo 92 kg per arrivare a 176 chilogrammi. June ... Leggi su ascoltitv

