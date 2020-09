Vite Al Limite: che fine ha fatto Lacey Hodder? (Di giovedì 3 settembre 2020) Si chiama Lacey Hodder e sarà la protagonista di uno degli episodi di Vite Al Limite che vedremo in prima serata sul canale 31 de digitale terrestre proprio questa sera, la giovane originaria di Bay City che per la prima volta fece visita al famoso Dottor Nowzaradan nel 2019. Arrivata per la sua prima volta in clinica con un peso specifico pari a 315 chili, Lacey riuscì a perdere ben 50 chili in pochi mesi soltanto, ma il suo percorso non si è certo arrestato con il concludersi della sua stessa partecipazione allo show.Lacey, infatti, ha continuato a prendersi cura di sé, una volta abbandonato il programma, e anche per questo vorremmo raccontarvi di come stia oggi. pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2020 09:00. Leggi su blogo

Angela Gutierrez è stata una delle protagoniste di Vite al limite con il percorso più incredibile. La donna, quanto arrivò a Houston nella clinica del dottor Nowzaradan, pesava 276 kg a 44 anni. Il su ...

Angela Gutierrez è stata una delle protagoniste di Vite al limite con il percorso più incredibile. La donna, quanto arrivò a Houston nella clinica del dottor Nowzaradan, pesava 276 kg a 44 anni. Il su ...