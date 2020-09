Virginia Raggi si auto-celebra su La7: 'Molti romani mi dicono che il cambiamento si vede' (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel corso di un'intervista a In Onda su La7, la sindaca di Roma Virginia Raggi, quasi allo scadere el suo primo mandato e fresca di candidatura per il secondo, ha dichiarato che, a Roma, "tanti ... Leggi su globalist

virginiaraggi : Ecco le nostre #PalestreNuove. Sono 121 le palestre scolastiche che abbiamo riqualificato dal 2017 a oggi. Un lavo… - La7tv : #inonda La sindaca di Roma @virginiaraggi difende il suo operato su #strade e #ATAC: 'Abbiamo risistemato le strade… - La7tv : #inonda La sindaca di Roma @virginiaraggi spiega i motivi della sua ricandidatura: 'Fondamentale continuare, necess… - gjscco : RT @soniabetz1: Virginia #Raggi aderisce all'evento organizzato dai cittadini. Ci saremo tutti per sostenere una visione diversa di città.… - Chiedonoperme : RT @MaxRibaudo: Si può gettare una bomba al fosforo bianco su Roberto #Fiore , #ForzaNuova, mamme e #negazionisti di #QAnon2020 alla manife… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

La sindaca consegna simbolicamente chiavi nuova struttura alla ministra Condividi "Questa mattina ho visitato, insieme alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la scuola dell'Infanzia in via dell ...Solo in tre rispondono alla «chiamata straordinaria» per coprire le cattedre del Lazio. I sindacati si aspettavano un flop, in effetti, ma certo non un numero così basso, che «rischia di suonare come ...