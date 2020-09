Vino: assessore lombardo, ‘misure governo sono fallimento annunciato’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) – “Le misure varate dal governo per il sostegno al comparto vitivinicolo si sono rivelate un fallimento annunciato. Anche in sede di preparazione avevamo evidenziato l’eccessiva burocratizzazione e l’inadeguatezza delle misure della distillazione alcolica e della riduzione delle rese rispetto alle esigenze del settore fatto, in Lombardia, in gran parte di aziende produttrici di vini di qualità”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi commentando le scelte del ministro alle Politiche agricole nella destinazione delle risorse al settore vitivinicolo.“Per sostenere la distillazione alcolica sono stati utilizzati 14 milioni su 50 messi a disposizione e una sola azienda ... Leggi su calcioweb.eu

