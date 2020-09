Villa Inferno a Bologna, si aggiunge l’accusa di diffusone di materiale pedo-pornografico (Di giovedì 3 settembre 2020) Diffusione di materiale pedo-pornografico: questa la nuova accusa che grava sulle persone coinvolte nella vicenda dei festini con coca e minorenni indotte alla prostituzione. Gli incontri, come emerge dalle testimonianze della 17enne che per prima ha fornito dettagli e dalle parole degli inquirenti, venivano ripresi con lo smartphone. I video sono stati inviati a terzi – atto che costituisce reato anche con l’autorizzazione del minore coinvolto – e caricati su siti pornografici. LEGGI ANCHE >>> La testimonianza di una 17enne: «Così Cavazza mi ha portato a Villa Inferno» Foto e video dei rapporti sessuali diffusi in rete La testimonianza arriva dalla stessa 17enne vittima delle azioni degli imprenditori e professionisti di ... Leggi su giornalettismo

