Video Party: su Twitch guardi film e serie tv con la community durante la diretta! (Di giovedì 3 settembre 2020) Su Twitch è ora possibile guardare film e serie tv di Amazon Prime Video in diretta, insieme alla community, attraverso la modalità Video Party (Watch Parties). Video Party (Watch Parties) è la nuova funzione resa disponibile da Twitch in collaborazione con Amazon Prime Video che ti permette di guardare film e serie tv durante la diretta, condividendo lo schermo con la tua community. Con l'inizio di settembre si avvicina sempre di più la stagione autunnale e, per tutti gli amanti dello streaming e delle serie tv, questo significa prepararsi ad entrare nel mood divano-plaid-tè caldo. Lo ... Leggi su movieplayer

beni66796059 : RT @AryaKam24711255: Party sexy di hotel vidio full - EOSGP_eSports : ?? #EOSGP2 | No Pollito no Party… - PUPAMilano_IT : PARTY CON VISTA ?? Come evitare che il caldo faccia sbavare il #makeup appena realizzato? ?? #SportAddicted Makeup… - SeptianBastian6 : RT @AryaKam24711255: Party sexy di hotel vidio full - rumahbordill : RT @rumahbordill: Cici Party 2 Part, full video? Dm! -

Ultime Notizie dalla rete : Video Party Video Party: su Twitch guardi film e serie tv con la community durante la diretta! Movieplayer.it Video Party: su Twitch guardi film e serie tv con la community durante la diretta!

Su Twitch è ora possibile guardare film e serie tv di Amazon Prime Video in diretta, insieme alla community, attraverso la modalità Video Party (Watch Parties). NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 03/09/2020 ...

Nintendo Direct tornerà? E' passato un anno intero dall'ultimo 'grande' evento Nintendo

Questa settimana segna un anno dall'ultima grande presentazione Nintendo Direct avvenuta il il 5 settembre 2019. È il periodo di "stacco" di gran lunga più lungo senza eventi Nintendo Direct dall'iniz ...

Su Twitch è ora possibile guardare film e serie tv di Amazon Prime Video in diretta, insieme alla community, attraverso la modalità Video Party (Watch Parties). NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 03/09/2020 ...Questa settimana segna un anno dall'ultima grande presentazione Nintendo Direct avvenuta il il 5 settembre 2019. È il periodo di "stacco" di gran lunga più lungo senza eventi Nintendo Direct dall'iniz ...