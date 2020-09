Vidal all'Inter, ci siamo. Il cileno sta per svincolarsi dal Barcellona: le ultime (Di giovedì 3 settembre 2020) In Spagna sono sicuri della risoluzione, con l'annuncio che può arrivare già nelle prossime ore: i nerazzurri hanno pronto un biennale da 6 milioni a stagione Leggi su 90min

tancredipalmeri : BOMBA! La Juventus ha raggiunto un accordo con Suarez sullo stipendio: 12m€ all’anno così divisi: I dettagli: - RaiSport : ?? Il #Barcellona svincola #Vidal, via libera all'#Inter Il cileno rinuncia a ultimo anno contratto, ora è libero d… - FcInterNewsit : Sport - Oggi attesa la risoluzione Barcellona-Vidal. Il cileno rinuncia all'ultimo anno, poi firmerà per l'Inter - InterClubIndia : RT @InterCM16: #Vidal si libera gratuitamente rinunciando all’anno di contratto che gli rimaneva. Il suo trasferimento all’#Inter sarà uff… - OrsoCroato17 : @SantucciFulvio A quanti punti sotto finiste quell'anno? Ps: hai dimenticato, casualmente, un rigore ridicolo dato… -

Arturo Vidal e Barcellona sono a un passo dall’addio. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona è disposto a liberare gratuitamente il cileno, che non rientra nei piani del nuovo tecnico Koe ...Ruben Sosa, ex Inter e Lazio, ha parlato ai nostri microfoni del possibile approdo in Serie A di Luis Suarez, attaccante del Barcellona seguito dalla Juventus. L'attuale dirigente del Nacional si è so ...