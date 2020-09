Via libera del consiglio dei ministri al rinvio delle scadenze fiscali per Lampedusa. Nuove risorse per l’edilizia scolastica (Di giovedì 3 settembre 2020) Il consiglio dei ministri ha approvato giovedì sera le annunciate misure per il rinvio delle scadenze tributarie e il versamento dei contributi per i cittadini di Lampedusa. Il premier aveva assunto un impegno su questo durante l’incontro, a Palazzo Chigi, con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco Totò Martello. “Lampedusa merita misure economiche di favore. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato”, aveva detto il premier dopo le proteste per la situazione emergenziale nell’hotspot dell’isola che ora ospita circa 1.300 persone a fronte di una capienza di 190. Tra le altre garanzie date da Conte comunque c’è anche il fatto che entro venerdì il centro di ... Leggi su ilfattoquotidiano

