Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lampedusa (Di giovedì 3 settembre 2020) decreto Lampedusa approvato dal Consiglio dei ministri. Sul tavolo anche trasporti e aiuti alla città siciliana. ROMA – decreto Lampedusa approvato dal Consiglio dei ministri. Nella riunione di Palazzo Chigi la maggioranza ha dato il via libera al provvedimento che prevede lo sgombero dell’hotspot dell’isola siciliana e degli aiuti economici ai cittadini. Sul tavolo del Cdm anche i trasporti con l’esecutivo che ha approvato i 200 milioni di euro a sostegno di regioni ed enti locali per il trasporto legato alla scuola ed altri risorse per l’edilizia scolastica. Accordo trovato su Air Italy E’ stata una giornata ricca di impegni per il Governo. Prima del Consiglio dei ... Leggi su newsmondo

