Veretout Napoli: l’agente incontra il club azzurro. Le ultime (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Napoli incontra l’agente Giuffredi in ritiro: si è parlato del rinnovo di Hysaj e del futuro di Veretout della Roma Mario Giuffredi è stato avvistato a Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo la preparazione in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il procuratore ha parlato del rinnovo di Elseid Hysaj e del possibile acquisto da parte del club azzurro di Jordan Veretout, attualmente alla Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

