Venezuela, la petroliera Nabarima preoccupa: Eni pianifica il trasferimento del greggio. “Lo vuole fare da mesi ma manca nulla osta Usa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nessuna situazione di emergenza, dicono le dichiarazioni ufficiali di Eni. Ma ai piani alti pare essere chiara una cosa: la petroliera Nabarima, ancorata al largo del Venezuela, senza le dovute contromisure rappresenta un rischio ambientale bello e buono. Lo dimostra il fatto che queste contromisure, ovvero trasferire su un’altra imbarcazione tutto il carico da 1,3 milioni di barili di greggio, Eni si sta adoperando per prenderle in queste ore. E anzi avrebbe voluto farlo già da mesi. Ma sinora non ha potuto prelevare il greggio e immetterlo nel proprio sistema di raffinazione, a causa delle sanzioni degli Stati Uniti contro il governo di Nicolàs Maduro. La Nabarima batte infatti bandiera Venezuelana ed è operata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

“La sala macchine imbarca acqua da ore, il ponte inferiore e diverse attrezzature sono già sommerse”. È l’allarme lanciato su Twitter nei giorni scorsi da un importante sindacalista venezuelano che ha ...

