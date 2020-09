Venezia 77, Leone d’Oro alla Carriera a Tilda Swinton: «Sono una ragazza punk innamorata del cinema» (Di giovedì 3 settembre 2020) «Sono molto fiera e felice di essere qui». Sono queste le parole italiane che Tilda Swinton sceglie per inaugurare il suo discorso di ringraziamento per il Leone d’Oro alla Carriera che la 77esima Mostra del Cinema di Venezia decide di conferirle. Nel pieno rispetto delle regole e delle norme di sicurezza, l’attrice inglese si sfila la mascherina, sale sul palco e riceve il premio dalle mani dell’amica e presidente di giuria Cate Blanchett. «Due cose mi sono chiesta ultimamente: quanto il cinema conti per me e come accettare questo immenso onore mantenendo una faccia impassibile» spiega l’attrice, 59 anni anni, Oscar alla miglior attrice non protagonista per Michael Clayton nel 2008 e forte di una carriera che l’ha vista lavorare, tra gli altri, con Wes Anderson, Bong Joon-ho, Spike Jonze e Luca Guadagnino. https://twitter.com/raimovie/status/1301215460680138752 Leggi su vanityfair

