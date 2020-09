Venezia 77: da qui riparte un segnale globale sul cinema (Di giovedì 3 settembre 2020) Venezia 77: è ufficialmente partita la 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, e il ministro Franceschini ha ringraziato tutti per la scelta coraggiosa di fare la mostra in questi tempi molto difficili Venezia 77: è ufficialmente iniziata la 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia e, sul red carpet hanno sfilato tantissime star. Nota particolare per Cate Blanchett e Tilda Swinton che hanno sfilato con la mascherina. Il film che ha dato il via alla Mostra del cinema di Venezia è “Lacci” che arriverà nelle sale cinematografiche l’1 Ottobre. Il regista, Daniele Luchetti, ha portato a Venezia una storia di legami d’amore ma anche un racconto sulla ... Leggi su zon

