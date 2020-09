Vendemmia 2020, stimati 47,2 milioni di ettolitri (Di giovedì 3 settembre 2020) Quantitativi nella norma per una raccolta che Assoenologi, Ismea e Uiv giudicano positivamente. Una Vendemmia caratterizzata da uve di buona, talora eccellente, qualità, e dai quantitativi in linea con l’anno passato (47,2 milioni di hl, pari a -1%), che risentirà della congiuntura economica e della conseguente misura di riduzione volontaria delle rese messa in campo dal Governo e da molti Consorzi di tutela. Numeri che, in ottica globale, consentono all’Italia di rimanere il principale produttore mondiale di vino, seguita da Francia, 45 milioni di hl, e Spagna, ferma a 42. Questo il quadro di sintesi, al netto di eventuali ulteriori eventi climatici avversi, relativo alle stime Vendemmiali 2020 elaborato da Assoenologi, Ismea e UIV, presentato oggi in una conferenza stampa ... Leggi su vinonews24

