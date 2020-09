Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Vasco Rossi continua la sua battaglia personale contro chi non indossa la mascherina o, peggio, nega che esista un pericolo legato al Covid-19 Il cantante Vasco Rossi è impegnato da mesi ormai a combattere una battaglia contro i negazionisti del Covid-19 o semplicemente a chi reputa che l’uso della mascherina non sia indispensabile mai, neanche nei casi in cui è obbligatoria o consigliata quando non si riesce a rispettare la distanza di sicurezza. Il rocker di Zocca, infatti, ha postato una foto con uno status che parlava proprio di questo, spiegando che oltre a usare la mascherina sempre, obbligava anche chiunque gli si avvicinasse a fare altrettanto, prendendosela, appunto, con i negazionisti e i ... Leggi su zon

