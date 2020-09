Vasco Rossi asfalta gli haters e inveisce contro un negazionista: “Brucia tutti i miei dischi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Vasco Rossi asfalta gli haters e inveisce contro un negazionista che aveva criticato la sua scelta di portare la mascherina e di pretendere che tutti la indossino quando gli si avvicinano. Il Kom ha deciso di rispondere a tutti coloro che dimostrano posizioni “complottiste” nei confronti del virus. La reazione dei negazionisti si è scatenata a seguito delle ultime provocazioni lanciate dal Kom, che aveva dichiarato di portare la mascherina anche sulle mani. Qualche tempo fa, aveva ribadito il suo pensiero sui negazionisti: “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca**o”. Sembra che qualcuno abbia voluto dire la sua sulla posizione del rocker di Zocca, in particolare ... Leggi su optimagazine

NicolaPorro : In questi giorni molti fan di #vascorossi (e non solo) hanno rimproverato alcune sue prese di posizione sul… - FoxyBiondi : RT @DeSantis1948: Vasco Rossi: “Io la mascherina la metto anche sulle mani. Farabutti e complottisti che diffondete notizie false su di me,… - DCorretto : RT @MoriMrc: Vasco Rossi è la prova che le droghe fanno male... - marielSiviglia : RT @nonexpedit: Non per dire che ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto due mesi prima di Vasco Rossi. - BorgirDimmi : @DiReddito Anche se non ascolto la sua musica grandissima risposta di Vasco Rossi -