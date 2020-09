«Vanno marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Covid di loro»: il delirio dell’ex candidato sindaco di Pordenone contro i “comunisti”: – Il video (Di giovedì 3 settembre 2020) candidato a sindaco di Pordenone nel 2016 come capogruppo della lista di estrema destra “Rebalton”, Ferdinando Polegato, ristoratore del comune di Sequals, noto per le sue dichiarate posizioni di stampo fascista, questa volta dice che tutti i comunisti dovrebbero essere «marchiati a fuoco». «Vanno marchiati come gli ebrei – spiega – Meglio riconoscerli». E ancora: «Meglio avere il Coronavirus che un comunista vicino». Le immagini mostrano il ristoratore in divisa fascista e tricolore in mano che dice dunque di preferire l’infezione da Covid-19 ai comunisti. «Viva l’Italia, viva il duce fino ... Leggi su open.online

Non finiscono i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L’inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall’ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che av ...

È strano: nei mesi scorsi abbiamo filosofeggiato su tutto, “morte della moda” compresa, senza però fermarci a riflettere su quanto la mancanza della cura di sé arrivasse a una sciatteria che ha virato ...

