«Vanno marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Covid di loro»: il delirio dell’ex candidato sindaco di Pordenone contro i “comunisti” – Il video (Di giovedì 3 settembre 2020) candidato a sindaco di Pordenone nel 2016 come capogruppo della lista di estrema destra “Rebalton”, Ferdinando Polegato, ristoratore del comune di Sequals, noto per le sue dichiarate posizioni di stampo fascista, questa volta dice che tutti i comunisti dovrebbero essere «marchiati a fuoco». «Vanno marchiati come gli ebrei – spiega – Meglio riconoscerli». E ancora: «Meglio avere il Coronavirus che un comunista vicino». Le immagini mostrano il ristoratore in divisa fascista e tricolore in mano che dice dunque di preferire l’infezione da Covid-19 ai comunisti. «Viva l’Italia, viva il duce fino ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : «Vanno marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Covid di loro»: il delirio dell’ex candidato sindaco di Pordenon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno marchiati «Vanno marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Covid di loro»: il delirio dell’ex candidato sindaco di Pordenone contro i “comunisti” – Il video Open TCR Italy | Tavano guida la classifica generale con la Cupra Leon Competicion TCR

C'è una Cupra davanti a tutti nel TCR Italy: è quella di Salvatore Tavano, uscito in ottima forma dal weekend di Imola. Dopo tre appuntamenti disputati di cui l’ultimo lo scorso weekend a Imola, Salva ...

Si chiamerà Saviatesta Mantova. Suton positivo al Covid

Presentato il nuovo main sponsor che accompagnerà il club. Il pivot croato sta proseguendo la quarantena in patria Raduno fissato il 14 settembre MANTOVA. Saviatesta Mantova. Questa la nuova denominaz ...

C'è una Cupra davanti a tutti nel TCR Italy: è quella di Salvatore Tavano, uscito in ottima forma dal weekend di Imola. Dopo tre appuntamenti disputati di cui l’ultimo lo scorso weekend a Imola, Salva ...Presentato il nuovo main sponsor che accompagnerà il club. Il pivot croato sta proseguendo la quarantena in patria Raduno fissato il 14 settembre MANTOVA. Saviatesta Mantova. Questa la nuova denominaz ...