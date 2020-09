Van de Beek al Manchester United, l’agente ammette: “A marzo avevamo chiuso col Real Madrid ma il Covid…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutto fatto per il passaggio del centrocampista Donny Van de Beek dall'Ajax al Manchester United. Il 23enne si trasferisce in Premier League dopo tanti mesi di rumors di mercato e trattative con molte società. Interessante quanto rivelato a Marca dall'agente del calciatore Sjaak Swart che ha ammesso come solamente pochi mesi fa era un'altra la squadra che stava per chiudere l'operazione.Van de Beek, trasferimento al Real Madrid saltato per il Covidcaption id="attachment 1016389" align="alignnone" width="845" Van de Beek (Manchester United Twitter)/caption"Tra i club interessati a Donny c'erano Barcellona, ​​Real Madrid, Juventus e Arsenal", ha detto l'agente di Van de ... Leggi su itasportpress

