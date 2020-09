Valerio Piano contro il mondo della tv: “Donne come Belen Rodriguez sono un’offesa…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Valerio Piano si scaglia contro l’interno mondo della Tv e durante l’intervista al settimanale Nuovo Tv racconta quello che pensa di tantissimi volti famosi. L’ex ballerino di Amici è infatti arrabbiamo ma soprattutto amareggiato per alcuni comportamenti che persone come Maria De Filippi, Alfonso Signorini e tanti altri hanno avuto nei suoi confronti. Per Valerio Piano è tempo di dire tutto ciò che pensa e lo fa grazie a un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui, senza troppi giri di parole attacca chi diventa famoso senza avere alle spalle una gavetta. Di chi stiamo parlando? Valerio Piano contro Belen ... Leggi su giornal

GrossetoNotizie : Scuola, Pizzuti: “Finalmente la riapertura, ma dal Comune nessun piano concreto” - jussipiironen : RT @RBcasting: Luca Marinelli nel primo character poster di 'Diabolik' dei Manetti Bros. Nel cast anche Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Ma… - Valerio_Brinato : RT @sono_farmaci: L'emergenza sanitaria in Italia esiste e si chiama: TAGLIO. Hanno tagliato 37 miliardi di euro in 10 anni. In ospedale… - Maqui_ : RT @RBcasting: Luca Marinelli nel primo character poster di 'Diabolik' dei Manetti Bros. Nel cast anche Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Ma… - PaoloFrenguelli : RT @RBcasting: Luca Marinelli nel primo character poster di 'Diabolik' dei Manetti Bros. Nel cast anche Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Piano Valerio Piano contro il mondo della tv: “Donne come Belen Rodriguez sono un’offesa…” Giornal Scuola, Pizzuti: “Finalmente la riapertura, ma dal Comune nessun piano concreto”

“Finalmente dopo 6 mesi il 14 settembre inizieranno le scuole“. A dichiararlo è Valerio Pizzuti, candidato di Italia Viva alle prossime elezioni regionali. “Al netto delle polemiche sui banchi con le ...

Arriva hlpy, l’Uber dell’assistenza stradale che piace alle compagnie assicurative

Sfruttare i benefici della trasformazione digitale e la disruption di tecnologie come machine learning, artificial intelligence e natural language processing, per rivoluzionare l’assistenza stradale, ...

“Finalmente dopo 6 mesi il 14 settembre inizieranno le scuole“. A dichiararlo è Valerio Pizzuti, candidato di Italia Viva alle prossime elezioni regionali. “Al netto delle polemiche sui banchi con le ...Sfruttare i benefici della trasformazione digitale e la disruption di tecnologie come machine learning, artificial intelligence e natural language processing, per rivoluzionare l’assistenza stradale, ...