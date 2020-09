Valentina Vignali sconvolta dalle foto che lo skipper le ha scattato di nascosto denuncia tutto (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ davvero squallido ciò che è accaduto a Valentina Vignali: lo skipper che ha scattato di nascosto a lei e a una sua amica foto di parte intime, foto rubate, foto che ha poi inviato sulle chat ad altre persone. Valentina Vignali sa che adesso quelle foto girano da una persona all’altra, sa che tutto questo potrebbe accadere a qualunque altra donna ed è già accaduto, per questo è decisa ad andare fino in fondo, a denunciare. La prima denuncia l’ha fatta sui social, ha messo in chiaro lei tutto prima di ogni altra persona. La Vignali ha già raccontato cosa ... Leggi su ultimenotizieflash

