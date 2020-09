Valentina Vignali, la denuncia: «Il nostro skipper ci ha scattato foto hot di nascosto, lo denuncio» (Di giovedì 3 settembre 2020) Valentina Vignali e lo foto hot rubate dallo skipper. La giocatrice di baskek, ha denunicato un fatto piuttosto spiacevole: lo skipper della barca che aveva noleggiato per la sua vacanza a Lipari in Sicilia avrebbe fotografato di nascosto lei e una sua amica. L’uomo, secondo l’ex inquilina del Grande Fratello, avrebbe scattato delle foto “proibite” che ritraevano «dettagli di parti intime» sia suoi che delle amiche con cui sta trascorrendo le vacanze. «Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna», ha detto la Vignali raccontando l’accaduto nelle sue storie Instagram. Le ragazze si sarebbero accorte soltanto per caso degli scatti rubati ... Leggi su newscronaca.myblog

Novella_2000 : Valentina Vignali, vittima di uno skipper, si sfoga duramente - StraNotizie : Basket: scatti hot in barca, Valentina Vignali denuncia lo skipper - DonnaGlamour : Valentina Vignali furiosa: “Uno schifo, ha fotografato le mie parti intime” - SportRepubblica : Basket: scatti hot in barca, Valentina Vignali denuncia lo skipper - nonela_radio : Valentina Vignali: “Lo skipper mi ha fotografato le parti intime” -