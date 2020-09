Valentina Vignali e le foto rubate dallo skipper: “Zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Dettagli di parti intime. foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole. Una cosa che mi ha fatto schifo, vergognosa”. Valentina Vignali non trattiene la rabbia per quanto accaduto durante la sua vacanza alle Eolie, in Sicilia, quando ha sorpreso lo skipper della barca che aveva affittato assieme al fidanzato e agli amici con alcuni suoi scatti “hot” nel cellulare, immagini che le ha scattato di nascosto, senza il suo consenso, e per le quali ora è scattata la denuncia, non solo sui social, ma anche in Procura. Giocatrice di ... Leggi su ilfattoquotidiano

ManuelaPerrone : Sul Corriere lo sdegno della cestista e modella Valentina Vignali per le foto rubate dallo skipper sulla barca. A c… - GossipItalia3 : Valentina Vignali Instagram, statuaria sullo scoglio: la foto in costume riscalda i followers #gossipitalianews - zazoomblog : Valentina Vignali contro il revenge porn:” Denunciate sempre…” - #Valentina #Vignali #contro #revenge - mounds_shame : RT @_DAGOSPIA_: 'QUESTA PERSONA FA PENA, LA DENUNCIO' – LA RABBIA DI VALENTINA VIGNALI CHE SUI SOCIAL HA... - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Vignali: 'Lo skipper ha fotografato parti intime di nascosto. Vergognoso, gli ho buttato il cellulare in mare' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali «Tutta da mangiare...», Valentina Vignali strepitosa in vacanza a Lipari: un "vero confetto" UrbanPost Valentina Vignali denuncia lo skipper: ha fotografato le sue parti intime di nascosto

Valentina Vignali è una delle tante star che si sono servite dei social per documentare le sue vacanze estive, attualmente è alle prese con un tour delle Eolie con il fidanzato e alcuni amici ma, anch ...

Valentina Vignali accusa uno skipper: “Mi ha fotografata di nascosto”

Una vacanza segnata da uno spiacevole episodio per Valentina Vignali: la modella e cestista riminese, già concorrente del Grande Fratello, ha raccontato di essere stata fotografata in costume e in pos ...

Valentina Vignali è una delle tante star che si sono servite dei social per documentare le sue vacanze estive, attualmente è alle prese con un tour delle Eolie con il fidanzato e alcuni amici ma, anch ...Una vacanza segnata da uno spiacevole episodio per Valentina Vignali: la modella e cestista riminese, già concorrente del Grande Fratello, ha raccontato di essere stata fotografata in costume e in pos ...