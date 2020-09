Valentina Vignali contro il revenge porn:” Denunciate sempre…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ci troviamo in Sicilia, a Lipari dove Valentina Vignali ha deciso di rilassarsi con le sue amiche nella bellissima isola. Hanno affittato una barca con uno skipper e da lì succede qualcosa di inaspettato, uno scempio che ancora gira attorno al corpo delle donne. La mercificazione del corpo femminile esiste, ce lo dimostra oggi la cestista con la sua orribile esperienza che ha spinto lei e le sue amiche a mandare un messaggio importante contro il revenge porn e qualunque altra pratica di condivisione di foto e video senza consenso. Valentina Vignali contro il revenge porn L’ex concorrente del Grande Fratello Intervistata dal Corriere della Sera, racconta un episodio irrispettoso e deplorevole che ha vissuto. ... Leggi su giornal

Alle isole Eolie però Valentina Vignali ha vissuto pure un’esperienza poco piacevole: tutto a causa di uno skipper dell’imbarcazione su cui era con le amiche. «Sono due giorni che affittiamo una barca ...

