Vaccino Covid, Ue accelera su vaccino: prime dosi a novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) La Commissione europea accelera sul vaccino anti-Covid, con le prime disponibilità per i paesi membri attese per novembre, e sull'accesso universale al farmaco. A quanto apprende Ansa da... Leggi su ilmessaggero

Un passo in avanti. Sanofi e GSK annunciano di avere avviato oggi su oltre 400 partecipanti la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino Covid-19 adiuvato. Il vaccino candidato, sviluppa ...«Non credo ad un vaccino entro fine anno. Un vaccino è una cosa estremamente complicata e purtroppo non ha tempi comprimibili. Si pensi che il vaccino viene dato a persone che stanno bene quindi signi ...