Vaccino Covid, l'Ue accelera: le prime dosi disponibili già a novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) La Commissione europea accelera sul Vaccino anti-Covid, con le prime disponibilità per i paesi membri attese per novembre, e sull'accesso universale al farmaco. A quanto apprende Ansa da... Leggi su ilmattino

Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna: fuorviante e sbagliato parlare di “negazionismo” sul Covid. Semmai, siano i governi… - SanofiIT : Al via la sperimentazione clinica di fase 1/2 del vaccino contro Covid-19 sviluppato da Sanofi e GSK. La fase 3 pot… - Agenzia_Ansa : #Draghi: 'La scoperta del vaccino eliminerà tutte le incertezze' #Covid #ANSA - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: Ue accelera su vaccino, prime dosi a novembre. Prossima settimana nuove risorse per l'acceleratore Act dell'Oms #… - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - CORONAVIRUS: POCO FA È ARRIVATO IL NUOVO IMPORTANTE ANNUNCIO DEL GOVERNO! Ecco i dettagli ????… -

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 3 settembre 2020. È di 28.915 ...