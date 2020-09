Vaccino Coronavirus, Garattini: “Sarebbe un disastro autorizzarlo senza completare l’ultima fase di test. Non scambiamo le speranze per dati di fatto” (Di giovedì 3 settembre 2020) Una grande marcia a tappe forzate. Lo sviluppo di un Vaccino attivo ed efficace per prevenire Sars Cov 2 ormai è una sfida che dai laboratori è passata alle stanze dei bottoni, due in particolare: quelle della Casa Bianca e quelle del Cremlino. Uno spillover che però potrebbe avere effetti devastanti sulla salute pubblica. Donald Trump, che a maggio aveva ideato l’operazione non a caso denominata Warp Speed, potrebbe chiedere alla Food and Drug Admnistration di autorizzare uno dei potenziali candidati prima che sia terminata la fase III dei test. Contemporaneamente anche da Oxford/AstraZeneca arriva la notizia che il composto, il cui vettore virale è prodotto a Pomezia, potrebbe essere disponibile a novembre. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Silvio Garattini, ... Leggi su ilfattoquotidiano

