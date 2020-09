Vaccino anti-Covid, Speranza: “Stiamo investendo molto” (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – “Stiamo investendo molto sul Vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza a Scala (Salerno) dove sta partecipando alle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso, rafforzando, dunque, ilmessaggio già lanciato ieri durante l’informativa in Senato sulle misure anti-Covid “Il contratto prevede che ... Leggi su quifinanza

IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - fattoquotidiano : Scuola, Crisanti su La7: “Febbre va misurata a scuola e soglia abbassata da 37,5 a 37,1. Fondamentale vaccino anti-… - Agenzia_Ansa : Corsa impari per il #vaccino anti-#Covid, favoriti i Paesi ricchi. #Nature, accaparrati oltre 2 miliardi di dosi… - mr_pac : RT @eugeniosantoro: La lucida analisi di Luigi Ripamonti sul @Corriere_Salute @Corriere e di @ScienceMagazine a proposito di vaccini. Perch… - RosarioPorzio1 : RT @Giobbe8871: @mgmaglie Berlusconi é come Conte-Speranza. Obbligo vaccino anti influenzale x gli studenti ? vaccino anti influenzale é: E… -