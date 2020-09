Usa, vaccino pronto per il 1° novembre (due giorni prima delle elezioni) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il vaccino Usa al coronavirus sarà pronto entro il 1° novembre. Una data sicuramente non casuale, visto che cade esattamente due giorni prima delle presidenziali 2020 degli Stati Uniti, che avranno luogo il 3 novembre. La notizia arriva dai Cdc statunitensi, i quali hanno domandato ai singoli stati di prepararsi al fatto che il vaccino per il Covid sarà pronto entro il 1° novembre domandando a tutti di eliminare – per allora – gli ostacoli che potrebbero impedire l’apertura dei siti di distribuzione. LEGGI ANCHE >>> La proposta indecente di Trump alla portavoce: “Vai con Kim per il bene degli Stati Uniti” vaccino per una platea ampia I ... Leggi su giornalettismo

