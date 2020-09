Usa, Trump minaccia le città democratiche dove ci sono proteste antirazziste: “Sono anarchiche, taglio i fondi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Un altro attacco alle città governate da sindaci democratici, diventate “giurisdizioni anarchiche” perché nelle sue strade ci sono state proteste di Black Lives Matter, contro l’invio degli agenti federali da parte della Casa Bianca, perché hanno criticato la sua catastrofica gestione della pandemia o deciso di tagliare fondi alla polizia. Donald Trump torna all’attacco e minaccia di ridurre i trasferimenti federali a Washington, New York, Portland e Seattle, città dove le proteste razziali sono state più forti. E in un memo il tycoon chiede al dipartimento di giustizia di definire la ‘blacklist’ delle città entro 14 giorni e di renderla pubblica. Nella città governata ... Leggi su ilfattoquotidiano

