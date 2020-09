Usa, spunta un nuovo video di violenze della polizia: afroamericano incappucciato e schiacciato a terra. Morto 7 giorni dopo (Di giovedì 3 settembre 2020) nuovo video che scuote gli Stati Uniti. Un afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a Rochester, sobborgo alle porte di New York, è Morto asfissiato. Gli agenti lo aveva fermato, ammanettato e poi gli avevano messo un cappuccio in testa, premendo il viso sull’asfalto per almeno due minuti. Come si vede nel filmato, che pubblichiamo solo parzialmente, la vittima, Daniel Prude, obbedisce agli ordini dei poliziotti. Come nel caso di George Floyd, a un certo punto, prega gli agenti di smetterla, poiché non respira. Nella parte finale del video, pubblicato ieri dalla famiglia, si vede l’arrivo dell’ambulanza e il tentativo di rianimare Prude col massaggio cardiaco. L’uomo morirà sette giorni dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Usa, spunta un nuovo video di violenze della polizia: afroamericano incappucciato e schiacciato a terra. Morto 7 gi… - Noovyis : (Usa, spunta un nuovo video di violenze della polizia: afroamericano incappucciato e schiacciato a terra. Morto 7 g… - 6laurah : In Slovacchia quando ti spunta una bollicina sulla punta della lingua dicono che trattasi di malelingue. Come rime… - andrea_piras_ : @edEr99865 @PeppinInter No, Xi Jinping è il leader il più temuto dagli USA, per l'influenza economica della Cina ne… - CorrNazionale : Nella playlist dell’ex presidente USA Barack Obama c’è anche il genere Afrobeat: spunta il nigeriano Wizkid -

Ultime Notizie dalla rete : Usa spunta Usa, spunta un nuovo video di violenze della polizia: afroamericano incappucciato e schiacciato a terra Il Fatto Quotidiano Musumeci la spunta su Conte: "Lampedusa vuota in 2 giorni"

"Rimane a parole la volontà da parte del governo di affrontare questo grande problema dei migranti. Se il governo lo farà lo vedremo nei prossimi giorni. Noi non indietreggiamo di un solo centimetro".

Si finge medico e rapina farmacie a Garbatella e Tor Marancia

Si traveste da medico per rapinare due farmacie: incastrato dalle telecamere L'uomo 52 anni, indossando un camice bianco ha tentato di farsi passare medico per rapinare una farmacia a Garbatella e un ...

"Rimane a parole la volontà da parte del governo di affrontare questo grande problema dei migranti. Se il governo lo farà lo vedremo nei prossimi giorni. Noi non indietreggiamo di un solo centimetro".Si traveste da medico per rapinare due farmacie: incastrato dalle telecamere L'uomo 52 anni, indossando un camice bianco ha tentato di farsi passare medico per rapinare una farmacia a Garbatella e un ...