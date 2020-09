Usa, spara alla moglie “perché non facevano abbastanza sesso” (Di giovedì 3 settembre 2020) Uccide la moglie “perché non facevano abbastanza sesso” Un uomo ha ucciso la moglie “perché non facevano abbastanza sesso” e ha aperto il fuoco sui vicini di casa, due giovani di 29 e 12 anni, perché “odia i bambini”. La tragica vicenda è avvenuta nella tarda serata di domenica 30 agosto a Minneapolis, Stati Uniti. Jason Michael Mesich è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver ucciso la moglie Angela Lynn. Dopo l’omicidio l’uomo avrebbe nascosto il corpo senza vita della donna nel garage di casa e avrebbe successivamente sparato alle vicine, Canisha, 29 anni, e Makayla Saulter, 12 anni. La 12enne è stato colpita alla testa, le sue ... Leggi su tpi

