Usa, polizia lo incappuccia: afroamericano muore asfissiato (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuovo video shock in America. Un afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a Rochester, sobborgo alle porte di New York, è morto asfissiato dopo che gli agenti che lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Usa, polizia lo incappuccia: afroamericano muore asfissiato - SkyTG24 : Usa: polizia lo incappuccia, afroamericano muore asfissiato a Rochester - robertosaviano : Questo video mostra come, in Usa, se sei bianco hai licenza di uccidere. #KyleRittenhouse (17 anni) ha ucciso, sott… - lisasali3 : RT @emilianobos: Ancora un #afroamericano soffocato da #polizia in #USA Fatti risalgono a marzo: video diffuso da famiglia lo mostra incap… - MarcoPedde : #Rochester ancora un un afroamericano ucciso dalla polizia in #USA Incredibile, sembra quasi lo facciano apposta. C… -