Usa, polizia incappuccia afroamericano: 30enne muore asfissiato – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Altro afroamericano morto in Usa per mano della polizia. Dopo l’arresto, gli agenti incappucciano Daniel Prude, 30enne morto per asfissia. Se c’è un gran problema da risolvere negli Usa, quello è certamente la brutalità della polizia. Molto spesso impreparati ed inclini all’uso della violenza, negli ultimi mesi abbiamo visto un clamoroso incremento di oprressione da … L'articolo Usa, polizia incappuccia afroamericano: 30enne muore asfissiato – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Usa, polizia lo incappuccia: afroamericano muore asfissiato - robertosaviano : Questo video mostra come, in Usa, se sei bianco hai licenza di uccidere. #KyleRittenhouse (17 anni) ha ucciso, sott… - LaStampa : Usa, nuovo video choc: uomo di colore incappucciato dalla polizia e morto asfissiato nello stato di New York - isadanny : Credo proprio che gli unici individui realmente pericolosi per la società siano i 3 poliziotti - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Usa, polizia lo incappuccia: afroamericano muore asfissiato #usa -