Usa, nuovo video-choc: Polizia incappuccia afroamericano che muore asfissiato (Di giovedì 3 settembre 2020) Un nuovo video sconvolge gli Stati Uniti: un afroamericano viene fermato dalla Polizia e muore per asfissia. Il video, girato a marzo ma diffuso solo ora dalla famiglia, mostra gli agenti che fermano l’uomo, un 30enne con problemi psichiatrici, mentre corre nudo per le strade di Rochester, sobborgo alle porte di New York. Gli agenti lo raggiungono e lo incappucciano. Nel filmato si vedono i poliziotti coprire la testa della vittima con un sacco e spingerlo sul terreno per circa due minuti. Si sente Daniel Prude – questo il nome dell’uomo – supplicare di togliere quel cappuccio che non lo fa respirare, ma per tutta risposta un agente sbatte la sua testa in terra e poi con due mani gliela tiene premuta contro l’asfalto, urlando all’uomo ... Leggi su tpi

