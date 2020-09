USA, Ford: tagli in vista entro fine anno (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Ford prevede di tagliare 1.400 posti di lavoro negli Stati Uniti entro la fine dell’anno come parte di un importante programma di ristrutturazione. Stando ad una nota interna inviata ai dipendenti del Gruppo – visionata dall’agenzia AFP – il Presidente di Ford North America, Kumar Galhotra, ha spiegato che la società è ”all’interno di un processo pluriennale il cui obiettivo è rendere Ford più competente ed efficiente In tutto il mondo”. Al riguardo ha precisato che l’azienda ha “aggiornato le priorità per determinati prodotti e servizi e sta adattando la forza lavoro per allinearci meglio con i nuovi obiettivi”. Questo piano di austerità, che mira ... Leggi su quifinanza

