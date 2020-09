Usa, afroamericano incappucciato dalla polizia: morto asfissiato – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Negli Usa altra terribile morte per mano della polizia: un afroamericano in questione viene brutalmente incappucciato: morto dopo 7 giorni. Negli Usa continua la terribile escalation di morti per mano della polizia. Nella scorsa notte, in un altro VIDEO shock, è stata riportata la morte, per asfissia, di un afroamericano. Il fatto è accaduto lo scorso 30 marzo, ma la notizia, grazie al VIDEO sopracitato, è venuta a galla solamente nelle ultime ore. Inarrestabili gli eventi che, in questo ultimo periodo, stanno coinvolgendo i violenti e brutali modi con i quali la polizia Usa ferma e poi uccide gli abitanti, soprattutto afroamericani, della stessa “patria della democrazia”. Le immagini, divulgate ... Leggi su bloglive

