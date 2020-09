Usa, a Washington un 18enne afroamericano è stato ucciso dalla polizia. A Kenosha arriva Biden (Di giovedì 3 settembre 2020) Il suo nome era Deon Kay e aveva 18 anni. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre è stato ucciso a Washington da un agente di polizia che lo stava fermando per un controllo. Si tratta dell’ennesima uccisione di un cittadino afroamericano da parte delle autorità. L’omicidio ha causato un’immediata protesta fuori del movimento Black Lives Matter fuori dalla centrale della capitale. September 3, 2020 A darne la notizia è il Washington Post. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il ragazzo è stato colpito da un proiettile ed è morto in ospedale. La polizia ha comunicato che il giovane Deon «aveva brandito un’arma da fuoco». EPA/SHAWN THEW Proteste fuori dal ... Leggi su open.online

Un diciottenne ucciso dagli agenti a Washington durante un controllo di routine. L'altro decesso a New York: ammanettato e incappucciato è morto asfissiato ...NEW YORK — Daniel Prude esce nudo, in preda alla sua follia, dalla casa del fratello Joe in una notte gelida di marzo, mentre cade una neve leggera. Joe chiede aiuto al 911, il numero delle emergenze, ...