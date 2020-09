Usa 2020, Biden incontra la famiglia di Jakob Blake (Di giovedì 3 settembre 2020) Il candidato dem alla Casa Bianca, arrivato a Kenosha, ha fatto l'esatto contrario rispetto a Trump che ha visitato due giorni fa la cittadina del Winsconsin scossa dall'ennesimo episodio di brutalità ... Leggi su tg.la7

