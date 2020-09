Us Open 2020: Yastremska sorpresa da Brengle. Avanti Kostjuka, affronterà Osaka (Di giovedì 3 settembre 2020) La terza giornata del tabellone femminile degli US Open si è conclusa con un vero e proprio upset: l’americana Madison Brengle elimina la testa di serie 19, l’ucraina Dayana Yastremska, in due set per 6-2 6-3. L’idolo di casa raggiunge il terzo turno per la prima volta nelle ultime sette partecipazioni, e l’ha fatto controllando la partita sfruttando addirittura 43 errori non forzati da parte dell’avversaria e rubandole il servizio ben sei volte. Per Brengle c’è ora uno scontro tutto a stelle e strisce contro Shelby Rogers: la vincitrice conquisterebbe il quarto turno per la prima volta in carriera. GIORGI SCONFITTA DA Osaka IN DUE SET Nell’altro match di nottata, oltre alla netta sconfitta della nostra Camila Giorgi contro Naomi ... Leggi su sportface

Open_gol : Per aiutare le coppie separate dalla pandemia è nato un movimento che chiede all’Europa di applicare flessibilità a… - marattin : Rispondo volentieri. Non credo nessuno abbia voltato le spalle a nessuno, come credo possa confermare lo stesso pre… - Open_gol : «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, gli voglio tanto bene, lo trovo in forma, bra… - Open_gol : «Per uscire migliori da questa crisi bisogna farlo insieme, risvegliando la solidarietà», ha detto il Papa che è to… - sportface2016 : #USOpen Dayana #Yastremska sorpresa ed eliminata dall'americana #Brengle. #Kostjuka sarà l'avversaria di #Osaka -