Uomini e Donne, Valentina Dallari sbotta sui social: lo sfogo dopo l’ipotesi di una ricaduta nell’anoressia (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ex tronista ha avuto uno sfogo molto particolare sui social dopo alcuni commenti di chi la segue. Ecco di cosa si tratta Uomini e Donne: Valentina Dallari ha una ricaduta? Valentina Dallari è un’ex tronista di Uomini e Donne. Vi ricordate il suo percorso? Nel suo trono c’erano Mariano Catanzaro, Gianluca Torrese e Andrea Melchiorre. Alla fine Valentina ha deciso di scegliere proprio Andrea, ma la loro relazione non è andata avanti molto e i due si sono lasciati anche molto male. Lei lo ha accusato di avere avuto un ruolo nella sua malattia. Infatti, da tronista Valentina si è poi appassionata alla musica e ha ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - patriziaperrino : #VersiPerLAnima a #CasaLettori Piangere è una cosa tanto piccola, sospirare una cosa tanto breve ma è di occupazio… - fabioboss_g : RT @bigpulce: Dicono che gli uomini brutti siano i migliori a letto. Vorrei segnalare a tutte le donne che stanno leggendo, che sono un ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Oggi allo Stadio Bentego di di Verona in diretta in prima serata su Rai 1 si sfideranno 4 squadre della nazionale cantanti. Artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo scenderanno in campo per s ...Il comunicato di OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria: “Durante le ore notturne, nell’ambito delle attività di controllo della pattuglia perimetrale esterna della Polizia Pen ...