Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione bomba (Di giovedì 3 settembre 2020) Gemma Galgani è stata sicuramente una delle protagoniste di Uomini e Donne più chiacchierate. La sua storia con Nicola Vivarelli sembra proprio giunta al capolinea secondo quanto sta accadendo. Le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi sono già ripartite e lo scontro che c’è stato tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fa intuire che tra i due non ci siano molte possibilità di riconciliarsi. Tra i gossip del momento spicca il lifting che la dama di Uomini e Donne 70enne ha fatto di recente, motivo per il quale era sparita. Tra le novità c’è anche un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani ma non è tutto. La torinese ... Leggi su velvetgossip

