Uomini e Donne: Gemma Galgani e il mistero sul nuovo fidanzato (Di giovedì 3 settembre 2020) Gemma Galgani, la Dama di Uomini e Donne, pare abbia un nuovo fidanzato top secret. Scopriamo insieme le indiscrezioni su questo cavaliere Dalle anticipazioni registrate settimana scorsa, a Uomini e Donne la protagonista indiscussa, Gemma Galgani, farà molto parlare di sé. Perché? A quanto pare dopo aver chiuso la sua relazione con Nicola, Gemma si è sottoposta al lifting facciale, ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni pare che Gemma abbia un fidanzato top secret, o forse tanto top secret non lo è. Si vocifera che la Dama abbia intrapreso una relazione con, nientepopodimeno, che il chirurgo plastico che ha ... Leggi su zon

