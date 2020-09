Università: flash mob supereroi in camice alla Sapienza contro ingiustizie e irregolarità (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - Superman, Thor, Batgirl e Hulk. La squadra dei supereroi - tutti rigorosamente in camice bianco - in aiuto degli oltre 66mila studenti che oggi hanno sostenuto il test per l'accesso alle Facoltà di Medicina. Il flash mob all'Università Sapienza di Roma è stato promosso da Consulcesi, il network legale dei professionisti sanitari. "L'obiettivo è combattere l'ingiustizia di un sistema che non valorizza i più preparati ma affida ad un test a crocette di 100 minuti la scelta della futura classe medica". Attraverso lo slogan "Ogni medico è un supereroe e il primo grande nemico da sconfiggere è proprio il numero chiuso”, i supereroi di Consulcesi sono pronti a vigilare su sicurezza e irregolarità e inoltre, ... Leggi su liberoquotidiano

