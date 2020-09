Ungheria, tutti a piedi di Orban: licenziato reporter per “foto scandalo” (Di giovedì 3 settembre 2020) In Ungheria tutti a piedi del “dittatore” Viktor Orban: licenziato in tronco un reporter per aver pubblicato una “foto scandalo”. Che la libertà d’espressione, di parola e di manifestazione del pensiero non sia, purtroppo, concessa a tutti, è ormai sotto gli occhi di molti cittadini del mondo. In ogni angolo del globo, parliamo d’interi continenti, si “tagliano le gambe” a giornalisti, oppositori, gente comune che dissente dalle politiche interne. Si sa: dissentire non è un reato, è una forma di protesta democratica con cui mettere in “scena” il proprio pensiero, politico e sociale. Anche nel continente europeo, che dovrebbe essere il primo protettore, nel suo insieme, dei ... Leggi su bloglive

