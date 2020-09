Under 21, tamponi negativi: Italia-Slovenia si gioca regolarmente (Di giovedì 3 settembre 2020) L’amichevole Italia-Slovenia dell’Under 21 di Nicolato si può giocare regolarmente. I tamponi effettuati nella serata di mercoledì a tutto il gruppo degli azzurrini dopo la scoperta della positività di un giocatore sono risultati tutti negativi, e così si può giocare dopo l’isolamento del giocatore che ha contratto il virus. A Lignano Sabbiadoro, dunque, alle 17.30 andrà regolarmente in scena il test per l’Under 21 azzurra. Leggi su sportface

sportface2016 : #Under21, azzurrini negativi al tampone: #ItaliaSlovenia si gioca regolarmente - StefanoCesaret1 : ???? #HongKong solo 6 casi positivi sui primi 128.000 tamponi eseguiti Six Covid-19 cases among f… - zazoomblog : Coronavirus azzurrino dell’Under 21 positivo dopo il secondo giro di tamponi - #Coronavirus #azzurrino #dell’Under - SanMarino_RTV : #Under21 #SanMarino @FSGC_official: tutto pronto per affrontare la Repubblica Ceca; tamponi tutti negativi | Domani… - pietroscogna : C'è un calciatore dell'Italia Under 21 positivo al #COVID19, come emerso dai tamponi effettuati pre raduno. Non è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Under tamponi Under 21, tamponi tutti negativi: contro la Slovenia si gioca Il Messaggero Coronavirus, ultime notizie: in una settimana +38% di casi e +30% ricoveri. Aifa approva 4 nuovi trial, uno per under 18

La pandemia di coronavirus mette l'acceleratore al mercato mondiale di tablet e personal computer, che chiuderà il 2020 con un crescita del 3,3% a quota 425,7 milioni di unità. Lo prevedono gli analis ...

IN ITALIA E IN SICILIA

Under 30 e asintomatico. Ecco il nuovo identikit del paziente affetto da Coronavirus. Crescono i contagiati, ma cresce anche il numero dei tamponi che nell’Isola e in Italia è stato da record: rispett ...

La pandemia di coronavirus mette l'acceleratore al mercato mondiale di tablet e personal computer, che chiuderà il 2020 con un crescita del 3,3% a quota 425,7 milioni di unità. Lo prevedono gli analis ...Under 30 e asintomatico. Ecco il nuovo identikit del paziente affetto da Coronavirus. Crescono i contagiati, ma cresce anche il numero dei tamponi che nell’Isola e in Italia è stato da record: rispett ...